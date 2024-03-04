Ткань из крапивы, русалки и кочевники из Бурятии. Как прошли первые показы Московской недели моды

фото: ИЦПМ В столице 3 марта прошли первые 14 показов второй Московской недели моды. Свои новые коллекции на них продемонстрировали дизайнеры из Владивостока, Самары, Сочи, Санкт-Петербурга, Улан-Удэ и других городов России.