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Режиссер «Титаника» Кэмерон нашел мистическую связь в крушении батискафа Titan

Режиссер «Титаника» Кэмерон нашел мистическую связь в крушении батискафа Titan

Режиссер блокбастера «Титаник» Джеймс Кэмерон прокомментировал крушение подводного батискафа Titan. Как сообщает Telegram-канал ТАСС, мужчина был ошарашен схожестью кораблекрушения «Титаника» и ситуации, сложившейся вокруг подводного аппарата.

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