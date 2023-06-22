Режиссер «Титаника» Кэмерон нашел мистическую связь в крушении батискафа Titan

Режиссер блокбастера «Титаник» Джеймс Кэмерон прокомментировал крушение подводного батискафа Titan. Как сообщает Telegram-канал ТАСС, мужчина был ошарашен схожестью кораблекрушения «Титаника» и ситуации, сложившейся вокруг подводного аппарата.