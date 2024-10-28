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Разборка iPad mini 7 показала, что проблема «желейного скроллинга» решена без из...

Разборка iPad mini 7 показала, что проблема «желейного скроллинга» решена без из...

Разборка iPad mini 7 показала, что проблема «желейного скроллинга» решена без изменений в аппаратной части дисплеяСпециалисты из iFixit опубликовали отчёт о разборке нового iPad mini 7, которая подтверждает, что Apple не стала вносить изменения в аппаратную часть дисплея для устранения проблемы «желейной прокрутки», как многие того ожидали.

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