Разборка iPad mini 7 показала, что проблема «желейного скроллинга» решена без из...

Разборка iPad mini 7 показала, что проблема «желейного скроллинга» решена без изменений в аппаратной части дисплеяСпециалисты из iFixit опубликовали отчёт о разборке нового iPad mini 7, которая подтверждает, что Apple не стала вносить изменения в аппаратную часть дисплея для устранения проблемы «желейной прокрутки», как многие того ожидали.