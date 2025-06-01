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Астроном Богачев предупредил о магнитных бурях высшего уровня вечером 1 июня

Астроном Богачев предупредил о магнитных бурях высшего уровня вечером 1 июня

Облако плазмы, выброшенное Солнцем во время вспышки, достигло Земли. Об этом 1 июня сообщил руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) Сергей Богачев.

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