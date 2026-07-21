ВС РФ уничтожили два наземных робототехнических комплекса ВСУ

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Операторы беспилотных систем Южной группировки войск на алексеево-дружковском направлении уничтожили брошенный автотранспорт и два наземных робототехнических комплекса (НРТК) с материальными средствами противника.
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