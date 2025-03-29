Европа капитулирует наперегонки: При одном условии

Я всегда писал,чтр в ЕС после войны набирают,для Третей мировой войны и загоеяют в ЕС.При этом к НАТО автрматически привязывают.Не надо Вангой быть!И Украину пытаются туда загнатт,но уже не всё так пррсто как с Прибалтикой!

Виктор Луговой

Проверить бы информацию про заводы Форда и движки к Ме-262... Если память не изменяет со склерозом, на одной из промежуточных версий Ме-262 испытывались движки БМВ-003, а в серию для этой машины пошли Юмо-004 (Юнкерс моторен). На перехватчике Ме-163 стоял жидкостно-реактивный двигатель Вальтера. Что касается британских ВВС, то на большинстве систем помню моторы Роллс-Ройс "Мерлин" (стоявшие, кстати, и на Норт Америкен "Мустанг"), на последних "спитфайрах" - Роллс-Ройс "Гриффон" (у этих моща доходила до 2000 л.с.), а на Хоукер "Темпест" и "Тайфун" - в разных модификациях и в разное время были Нэпир "Сейбр", Бристоль "Центавр" и упомянутый выше Роллс-Ройс "Гриффон".