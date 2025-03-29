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Европа капитулирует наперегонки: При одном условии

Европа капитулирует наперегонки: При одном условии

Валентин Филиппов "Мы воюем со всем коллективным Западом!" — любят восклицать эксперты, делая круглые глаза.

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Комментарии
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Eduard
Я всегда писал,чтр в ЕС после войны набирают,для Третей мировой войны и загоеяют в ЕС.При этом к НАТО автрматически привязывают.Не надо Вангой быть!И Украину пытаются туда загнатт,но уже не всё так пррсто как с Прибалтикой!
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3 час.
Eduard
Только Европа подавится глотать ядерную державу Россию!
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3 час.
Виктор Луговой
Проверить бы информацию про заводы Форда и движки к Ме-262... Если память не изменяет со склерозом, на одной из промежуточных версий Ме-262 испытывались движки БМВ-003, а в серию для этой машины пошли Юмо-004 (Юнкерс моторен). На перехватчике Ме-163 стоял жидкостно-реактивный двигатель Вальтера. Что касается британских ВВС, то на большинстве систем помню моторы Роллс-Ройс &quot;Мерлин&quot; (стоявшие, кстати, и на Норт Америкен &quot;Мустанг&quot;), на последних &quot;спитфайрах&quot; - Роллс-Ройс &quot;Гриффон&quot; (у этих моща доходила до 2000 л.с.), а на Хоукер &quot;Темпест&quot; и &quot;Тайфун&quot; - в разных модификациях и в разное время были Нэпир &quot;Сейбр&quot;, Бристоль &quot;Центавр&quot; и упомянутый выше Роллс-Ройс &quot;Гриффон&quot;.
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6 мин.
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