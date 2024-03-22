Антимонопольщики возбудили дело против Новороссийского морского торгового порта 

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против Новороссийского морского торгового порта из-за нарушения в части установления тарифов по перевалке черных металлов, сообщает корреспондент The Moscow Post в Краснодарском крае со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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