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The Moscow Post

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Антимонопольщики возбудили дело против Новороссийского морского торгового порта 

Антимонопольщики возбудили дело против Новороссийского морского торгового порта 

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против Новороссийского морского торгового порта из-за нарушения в части установления тарифов по перевалке черных металлов, сообщает корреспондент The Moscow Post в Краснодарском крае со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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