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Настастья Самбурская сыграла первую женщину, коронованную как русскую царицу

Настастья Самбурская сыграла первую женщину, коронованную как русскую царицу

Настастья Самбурская сыграла в продолжении комедийного сериала «Казачок» Марину Мнишек – жену Лжедмитрия I и первую женщину, коронованную как русскую царицу, сообщает пресс-служба телеканала ТНТ, который занимается производством проекта.

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