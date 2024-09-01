Настастья Самбурская сыграла первую женщину, коронованную как русскую царицу

Настастья Самбурская сыграла в продолжении комедийного сериала «Казачок» Марину Мнишек – жену Лжедмитрия I и первую женщину, коронованную как русскую царицу, сообщает пресс-служба телеканала ТНТ, который занимается производством проекта.
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