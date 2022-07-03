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The Guardian: владельцам смартфонов нужно отказываться от гаджетов для сохранения памяти

The Guardian: владельцам смартфонов нужно отказываться от гаджетов для сохранения памяти

Пользователям смартфонов необходимо начать отказываться от регулярного использования гаджетов в повседневной жизни, чтобы избежать "цифровой амнезии" - невозможности запоминать время и место встреч, а также детали разговоров с другими людьми.

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