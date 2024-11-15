На Урале бойцу, чью семью выгоняли из единственного жилья, подарили квартиру после новости URA.RU

После публикации URA.RU свердловскому участнику специальной военной операции, известному под позывным «Граф», вернувшемуся с фронта после смерти супруги Анны Молчановой, которую едва не выселили вместе с их 12-летним сыном из единственного жилья, подарили квартиру.