В Северном Тушине автоинспекторы провели мастер-класс для маленьких пациентов

В рамках акции «Сохрани жизнь – сбавь скорость!» сотрудники отдела Госавтоинспекции УВД по СЗАО организовали мастер-класс по правилам дорожного движения для маленьких пациентов Детской городской клинической больницы имени З.
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