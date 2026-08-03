В Иркутской области пропал самолет Cessna 182 с двумя людьми на борту

В Иркутской области пропал самолет Cessna 182, выполнявший мониторинг лесопожарной обстановки. Об этом 3 августа сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале со ссылкой на данные региональной диспетчерской службы министерства лесного комплекса.
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