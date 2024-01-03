Синоптик Шувалов предупредил москвичей о затяжных морозах

На протяжении всей десятидневки с 3 по 12 января, температура воздуха в Москве и области будет на 12-14 градусов отставать от нормы, предупреждает Александр Шувалов, глава Прогностического Центра “METEO”, об этом передает радио “Говорит Москва”.
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