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Зияет яма: на дороге в центре Челябинска обрушился грунт

Зияет яма: на дороге в центре Челябинска обрушился грунт

Рассказываем, где идут восстановительные работы и перекрыто движение.Проезд по улице Российской в направлении улицы Труда временно ограничен из-за обрушения дороги.

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