HBO выбрала Эбби для сериала The Last of Us. Да, она симпатичнее Элли Naughty Dog и HBO опред...

HBO выбрала Эбби для сериала The Last of Us. Да, она симпатичнее ЭллиNaughty Dog и HBO определились с актрисой на роль Эбби для второго сезона The Last of Us: важного персонажа сыграет Кейтлин Дивер («Невероятное»), не слишком знакомая широкому зрителю.