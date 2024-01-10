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HBO выбрала Эбби для сериала The Last of Us. Да, она симпатичнее Элли Naughty Dog и HBO опред...

HBO выбрала Эбби для сериала The Last of Us. Да, она симпатичнее Элли Naughty Dog и HBO опред...

HBO выбрала Эбби для сериала The Last of Us. Да, она симпатичнее ЭллиNaughty Dog и HBO определились с актрисой на роль Эбби для второго сезона The Last of Us: важного персонажа сыграет Кейтлин Дивер («Невероятное»), не слишком знакомая широкому зрителю.

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