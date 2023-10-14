"Ястреб" Нетаньяху занял радикальную позицию: Арабам дан жёсткий знак

АНГЕЛ АНГЕЛ

Интересно, а как жить евреям которые живут в не Израиля и какие последствия могут быть для них со стороны арабов и масульман, да и по мимо них желающие найдутся? Ну то что их сгоняли в гетто, подвергали гонениям и уничтожали уже было, неужели политики и чиновники готовы заново обречь на это свой народ... А ведь англосаксы с жидомасонами сдадут Израиль, а с арабами договорятся. Зачем содержать и быть крышей Израилю, когда проще решить вопрос полюбовно с другими игроками на Ближнем Востоке....