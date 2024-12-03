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Объем Фонда ОМС на 2025 год составит 102,7 млрд рублей

Объем Фонда ОМС на 2025 год составит 102,7 млрд рублей

Депутаты свердловского заксо приняли во втором и третьем чтениях закон о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

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