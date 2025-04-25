В честь 80-летия Жириновского предложили выпустить коллекцию почтовых марок

Представитель Госдумы Ярослав Нилов предложил выпустить марку к 80-летию Владимира Жириновского. С этой инициативой он обратился к министру цифрового развития Максуту Шадаеву и гендиректору АО «Марка» Артему Адибекову.
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