Геймдизайнер раскрыл правду о создании самой скандальной миссии в Call of Duty: Mod...

Геймдизайнер раскрыл правду о создании самой скандальной миссии в Call of Duty: Modern Warfare 2Шутер Call of Duty: Modern Warfare 2 от Infinity Ward и Activision, вышедший в 2009 году, навсегда запомнился игровому сообществу всего лишь из-за одного задания.