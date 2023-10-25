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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Геймдизайнер раскрыл правду о создании самой скандальной миссии в Call of Duty: Mod...

Геймдизайнер раскрыл правду о создании самой скандальной миссии в Call of Duty: Mod...

Геймдизайнер раскрыл правду о создании самой скандальной миссии в Call of Duty: Modern Warfare 2Шутер Call of Duty: Modern Warfare 2 от Infinity Ward и Activision, вышедший в 2009 году, навсегда запомнился игровому сообществу всего лишь из-за одного задания.

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