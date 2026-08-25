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Дуглас Сантос: «Петербург стал домом для меня и семьи. Нравится русский образ жизни и некоторые блюда, особенно сырники. К зиме не привыкну, русский язык тоже дается тяжело»

Защитник « Зенита » Дуглас Сантос поделился мыслями о жизни в России. Бразилец, имеющий гражданство России, выступает за петербургский клуб с 2019 года.

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