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Спички - не игрушка

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После остановки боевых действий украинцы перегрызут друг друга – комбат нацистов из «Волки Да Винчи»

После остановки боевых действий украинцы перегрызут друг друга – комбат нацистов из «Волки Да Винчи»

Политнавигатор России намного выгоднее тратить деньги не на войну людьми, техникой и ракетами, а на дестабилизацию обстановки внутри Украины, где и без того благоприятствующих этому факторов более чем достаточно.

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