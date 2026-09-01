Представлен Poco X8: 8340 мА·ч, 67 Вт, IP69K и 50 Мп за 320 евро

Защиту экрана обеспечивает закаленное стекло Gorilla Glass Victus 2 Вместе с флагманами F9 Pro и F9 Ultra бренд Poco сегодня представил смартфон попроще и подешевле — Poco X8.
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