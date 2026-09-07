Фигуристка Трусова: у меня ребенок, планирую только завтрашний день

Фигуристка Александра Игнатова (в девичестве Трусова) заявила, что не строит долгосрочных планов. Ее слова передает РИА Новости.
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