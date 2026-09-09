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Nvidia выпустит новую версию видеокарты GeForce RTX 5070 с более крупным чипом

Nvidia выпустит новую версию видеокарты GeForce RTX 5070 с более крупным чипом

GeForce RTX 5070 готовится перейти на более крупный чип GB203 — что изменится Nvidia готовит обновленную версию GeForce RTX 5070 с графическим процессором GB203, причем соответствующий драйвер, как ожидается, появится в ближайшее время.

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