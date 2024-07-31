Физики допускают, что мир вокруг нас всего лишь симуляция

Нас окружает реальный мир, в котором мы живем, дышим, взаимодействуем друг с другом. Но насколько реальная реальность!? Ученые-физики всерьез допускают, что наш мир является не более чем искусственной симуляцией.
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