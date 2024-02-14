SciAdv: рисунки в одной из пещер Патагонии передавали знания 3000 лет

Аргентинские ученые из Национального исследовательского совета (CONICET) и Национального института антропологии и латиноамериканской мысли (INAPL) выяснили, что доисторические наскальные рисунки в одной из пещер в регионе Патагония на юге страны оказались намного древнее, чем считалось ранее.