Пушилин: переписывание истории на Украине привело к героизации нацистов

Героизация нацистских преступников, в том числе перезахоронение на Украине праха одного из лидеров ОУН (организация запрещена в России) (Организация украинских националистов) Андрея Мельника, является результатом переписывания истории в стране.
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