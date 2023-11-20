Как заранее избежать проблемы успеваемости в школе, неусидчивости и невнимательности будущего школьника

Ко мне часто приходят родители на консультацию по проблеме успеваемости в школе, неусидчивости школьника, невнимательности.
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