Компания Baidu создает ИИ-переводчик с языка животных на человеческий

Разработчики уде подали заявку на патент технологии Китайская компания Baidu подала заявку на патент технологии, которая может распознавать эмоции и поведение питомцев, чтобы переводить их «речь» на понятный человеку язык.
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