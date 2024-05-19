МЧС России закупило китайские седаны взамен Toyota Camry: фото

На улицах столицы замечены идентичные Chery Arrizo 8 в богатой комплектации Ultimate с цветографическими схемами, светодиодными синими балками и чёрными номерами с кодом 18 (закреплён за Министерством по чрезвычайным ситуациям).
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