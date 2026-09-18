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Строим кессон правильно — почему полимерно-песчаные модели наступают на пятки бетону

Строим кессон правильно — почему полимерно-песчаные модели наступают на пятки бетону

Кессон — это подземная камера (павильон), которая устанавливается вокруг оголовка скважины для защиты оборудования, труб и воды от промерзания, загрязнения и механических повреждений.

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