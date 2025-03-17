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Белорусская делегация посетит РФ, чтобы изучить предложения по БПЛА

Белорусская делегация посетит РФ, чтобы изучить предложения по БПЛА

Заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин сообщил, что белорусская делегация в скором времени прибудет в Россию с целью ознакомления с проектами по кооперации в сфере производства беспилотных летательных аппаратов.

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