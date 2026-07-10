Совет Федерации предложил упростить закупки до конца 2027 года

Группа депутатов и сенаторов предложила законопроект об упрощении закупочных процедур для регионов. До конца 2027 года увеличивается лимит по начальной цене контрактов, вводятся гибкость в выборе аналогов и расширяются закупочные возможности для малого и среднего бизнеса.