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Царьград

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Совет Федерации предложил упростить закупки до конца 2027 года

Совет Федерации предложил упростить закупки до конца 2027 года

Группа депутатов и сенаторов предложила законопроект об упрощении закупочных процедур для регионов. До конца 2027 года увеличивается лимит по начальной цене контрактов, вводятся гибкость в выборе аналогов и расширяются закупочные возможности для малого и среднего бизнеса.

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