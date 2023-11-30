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Джейлен Саггс, Коул Энтони и Деннис Шредер – в Топ-10 моментов матчей НБА 29 ноября

Джейлен Саггс, Коул Энтони и Деннис Шредер – в Топ-10 моментов матчей НБА 29 ноября

НБА представила подборку лучших моментов матчей, которые состоялись 28 ноября. Первые места в Топ-10 заняли Деннис Шредер («Торонто») с передачей между ног Кевина Дюрэнта и Джейлен Саггс с навесом на Коула Энтони («Орландо»).

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