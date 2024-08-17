Пенсионер, над которым глумились боевики ВСУ, был беженцем из Макеевки

Без посторонней помощи у хохлов не обошлось,руку приложили все!Надеются,что и на этот раз сойдет с рук???

Пульхерия Djem

Помните бабушку с красным знаменем??? Орали со всех утюгов! Нашли ,озаботились? Тишина!!! Сейчас также с дедушкой. Всё утихнет, и забудут. Надо вдребезги разбиться и найти их. По всем каналам. Русские своих не бросают!!! А как иначе? Не забирайте у народа надежду, что каждый из нас ценен для России.