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Пенсионер, над которым глумились боевики ВСУ, был беженцем из Макеевки

Пенсионер, над которым глумились боевики ВСУ, был беженцем из Макеевки

Как выяснилось, в Курской области солдаты ВСУ глумились над дедушкой-беженцем из Макеевки, сообщает telegram-издание SHOT.

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Комментарии
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Людмила Феденюк
Без посторонней помощи у хохлов не обошлось,руку приложили все!Надеются,что и на этот раз сойдет с рук???
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17 час.
Пульхерия Djem
Помните бабушку с красным знаменем??? Орали со всех утюгов! Нашли ,озаботились? Тишина!!! Сейчас также с дедушкой. Всё утихнет, и забудут. Надо вдребезги разбиться и найти их.  По всем каналам. Русские своих не бросают!!! А как иначе? Не забирайте у народа надежду, что каждый из нас ценен для России.
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17 час.

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