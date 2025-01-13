Китайско-российская торговля в 2024 году рекордно выросла до $244,81 млрд

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам прошедшего года вырос до рекордных $244,81 млрд, что на 1,9% больше относительно показателей года до этого, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.
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