«Атланта», как ожидается, продолжит активно действовать на рынке после обмена Коллинза

«Атланта» обменяет Джона Коллинза в «Юту» на Руди Гэя и пик второго раунда. Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, «Хоукс», вероятно, продолжат активно действовать на рынке.
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