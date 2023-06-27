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«Атланта», как ожидается, продолжит активно действовать на рынке после обмена Коллинза

«Атланта» обменяет Джона Коллинза в «Юту» на Руди Гэя и пик второго раунда. Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, «Хоукс», вероятно, продолжат активно действовать на рынке.

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