Молдова расширит сеть офицеров связи МВД за 1,33 млн леев

Правительство Молдовы утвердит регламент, разрешающий офицерам связи МВД аккредитацию сразу при нескольких государствах или международных организациях, что позволит расширить международное полицейское взаимодействие без увеличения штата.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- E Очки-убийцы для в...
- Госдума отклонила...
- Гриб предложил сд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым