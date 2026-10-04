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Царьград

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Молдова расширит сеть офицеров связи МВД за 1,33 млн леев

Молдова расширит сеть офицеров связи МВД за 1,33 млн леев

Правительство Молдовы утвердит регламент, разрешающий офицерам связи МВД аккредитацию сразу при нескольких государствах или международных организациях, что позволит расширить международное полицейское взаимодействие без увеличения штата.

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