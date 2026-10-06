ГОЛОС НЕКРАСОВКИ
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ГОЛОС НЕКРАСОВКИ

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На улице Недорубова теперь можно проводить баскетбольные турниры

На улице Недорубова силами комплекса городского хозяйства обустроили новую баскетбольную площадку. Она большая и рассчитана как на индивидуальные занятия, так и на командные игры.

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