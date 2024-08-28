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История медицины или Почему не стоит покупать лекарства от простуды (часть 2)

История медицины или Почему не стоит покупать лекарства от простуды (часть 2)

Эффект плацебо В предыдущей статье серии «История медицины» мы вспомнили первые известные попытки фармацевтических исследований и победу над цингой в 18 веке.

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