Взрыв в Одесской области на фоне авианалета

На фоне объявленной в Одесской области воздушной тревоги прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел в четверг утром, когда в регионе были слышны сирены, предупреждающие жителей об угрозе воздушного налета.
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