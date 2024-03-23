Карлос Сайнс: «После удаления аппендикса все внутри словно двигается сильнее, чем обычно, при перегрузках»

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс сообщил, что коллега из «Уильямса» Алекс Албон поделился с ним опытом. Албон пропустил прошлогодний этап в Монце из-за удаления аппендикса, в этом году Сайнс попал в аналогичную ситуацию в Саудовской Аравии.