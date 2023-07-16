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На Дону мужчина заключен под стражу за смертельное избиение сожительницы

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего мужчины. Он подозревается в умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

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