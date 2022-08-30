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Врач назвала способы легко пережить предменструальный синдром

Врач назвала способы легко пережить предменструальный синдром

  Гинеколог Селихова посоветовала принимать ванны для облегчения предменструального синдрома С предменструальным синдромом сталкивается большинство женщин репродуктивного возраста, рассказала акушер-гинеколог,  Гинеколог Селихова посоветовала принимать ванны для облегчения предменструального синдрома С предменструальным синдромом сталкивается большинство женщин репродуктивного возраста, рассказала акушер-гинеколог, руководитель экспертного центра женского здоровья REMEDI Мария Селихова.

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