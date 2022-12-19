Le Monde: херсонцы продолжают стоять за Россию даже после ухода военных

Когда российские силы покинули Херсон, западная пресса заполнилась кадрами «радостной встречи» ВСУ херсонцами, однако, часть населения продолжает поддерживать Россию и даже репрессии СБУ не повлияют на их мнение, пишет французское издание Le Monde.
Когда российские силы покинули Херсон, западная пресса заполнилась кадрами «радостной встречи» ВСУ херсонцами, однако, часть населения продолжает поддерживать Россию и даже репрессии СБУ не повлияют на их мнение, пишет французское издание Le Monde.
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