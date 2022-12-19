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Le Monde: херсонцы продолжают стоять за Россию даже после ухода военных

Le Monde: херсонцы продолжают стоять за Россию даже после ухода военных

Когда российские силы покинули Херсон, западная пресса заполнилась кадрами «радостной встречи» ВСУ херсонцами, однако, часть населения продолжает поддерживать Россию и даже репрессии СБУ не повлияют на их мнение, пишет французское издание Le Monde.

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