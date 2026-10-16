И сменить название. Если "Би-2" называют себя израильско-молдавской группой, им следует полностью отказаться от русского языка в творчестве, считает кинокритик издания "Абзац" Анатолий Сушко.
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