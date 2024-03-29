Примадонна вне закона: Аллу Пугачеву могут признать иноагентом Ирэн ОрлонскаяЛидер Федеральной программы по противодействию коррупции (ФППК) Василий Бородин объявил о начале процесса официального классифицирования певицы Аллы Пугачевой как иностранного агента, согласно информации Генпрокуратуры.
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