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«Херши» повел в финале Кубка Колдера с «Коачеллой» (3-2). Фарм «Вашингтона» может стать чемпионом АХЛ во 2-й раз подряд

Фарм «Вашингтона» обыграл фарм «Сиэтла» в пятом матче финальной серии плей-офф АХЛ (3:2, 3-2).  Первой звездой встречи был признан форвард «Беарс» Джимми Хантингтон, сделавший дубль.

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