Новый «дикий Запад»: ЕС вскоре создаст первую Космическую метку

Брюссель замахнулся на невозможное – урегулировать космос и околоземное пространство. В этом акте отчаяния прослеживается желание проявить остатки силы и влияния, то есть больше политические мотивы, нежели навести порядок.
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