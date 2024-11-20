Ким Кардашьян завела «электронного бойфренда»

Звезда реалити-шоу истосковалась по любви. Ким Кардашьян устала быть одна LEGION-MEDIAКим Кардашьян произвела неоднозначное впечатление на своих фолловеров, когда опубликовала новое видео на своей страничке в социальной сети.
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